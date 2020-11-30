شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تستحوذ على مدرسة في المنامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية استحواذها على مدرسة أثينا الخاصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين، والتي من شأنها أن تعزز المحفظة الاستثمارية للمجموعة في قطاع التعليم بالمنطقة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية الـ 250 مليون دولار.

توفر المدرسة مجموعة من الخصائص الفريدة، ما يجعلها المدرسة الأكثر شمولاً والأفضل تجهيزاً في مملكة البحرين. تقع المدرسة في منطقة بوقوة وتمتد مبانيها على مساحة أرض تقدر بـ 91,043 متراً مربعاً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمدرسة 1,455 طالباً، ما يجعلها أكبر مدرسة من حيث الطاقة الاستيعابية ومساحة المباني التعليمية المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة. كما توفر المدرسة منشآت للإقامة يمكنها استيعاب ما يصل إلى 80 طالباً وطالبة موزعين على أجنحة منفصلة، بما يصل إلى 40 طالبةً في «جناح اللؤلؤ»، و40 طالباً في «جناح النخيل».

وقالت فاطمة كمال، وهي مدير تنفيذي أول لدى مجموعة جي إف اتش، مسرورون بالإعلان عن الاستحواذ على مدرسة أثينا الخاصة التي توفر أسلوبا مميزا في تقديم الخدمات التعليمية والدعم للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويعد هذا سادس استحواذ لمدرسة ضمن منصة جي إف إتش التعليمية في أقل من 18 شهراً.

من جانبها، قالت الدكتورة جين روز يانجا، مديرة مدرسة أثينا: تتطلع مدرسة أثينا، التي تعد مركزاً للتميز في تعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى الاستناد على المقومات القوية التي أسستها لكي توفر للمزيد من الطلبة والعائلات في البحرين، إمكانية الاستفادة من بيئة وأسلوب فريد للتعلم. نحن على ثقة بأن ما ستقدمه (جي إف إتش) من الخبرة التعليمية، والموارد والالتزام من خلال هذا الاستثمار سوف يساعد في دعم مهمتنا، كما سيعزز قدرتنا على خدمة المجتمع بوتيرة أسرع.