شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والوحدة يدافعان عن صدارة دوري السلة في مواجهة البطائح وبني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تنطلق في السابعة مساء الثلاثاء، مرحلة إياب الدوري التمهيدي من بطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال، بإقامة 4 مباريات، ففي المجموعة الأولى يحل الشارقة حامل اللقب ضيفاً على الوصل، ويواجه شباب الأهلي ضيفه البطائح، وفي المجموعة الثانية يستضيف بني ياس الوحدة، كما يحل الظفرة ضيفاً على العين.

ويطمح الشارقة المتشارك في مركز وصافة فرق المجموعة الأولى مع كل من البطائح والنصر برصيد 6 نقاط، للعودة إلى الانتصارات عقب خسارته السبت الماضي في ختام ذهاب التمهيدي أمام شباب الأهلي 68-87، بينما يسعى الوصل خامس فرق المجموعة برصيد 4 نقاط، إلى تحقيق انتصاره الأول ورد اعتبار خسارته ذهاباً أمام الشارقة 83-99.

كما يسعى شباب الأهلي إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم وتعزيز صدارته لفرق المجموعة الأولى والارتقاء إلى النقطة العاشرة، فيما يرغب البطائح بتحقيق انتصاره الأول تاريخياً على شباب الأهلي خصوصاً أنه خسر أمام «الفرسان» في ذهاب التمهيدي 82-72.

وفي المجموعة الثانية، يسعى الوحدة إلى تحقيق انتصاره الخامس توالياً والارتقاء إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة الثانية، إلا أن مهمة «العنابي» تصطدم بالطموحات المشروعة لبني ياس الراغب بدوره في خطف نقطة المباراة والارتقاء إلى النقطة الثامنة، خصوصاً أن لاعبي السماوي يطلبون على أرض صالتهم رد اعتبار خسارتهم الصعبة في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح لاعبي العنابي بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 102-101.

وفي آخر المباريات، يبحث العين صاحب المركز الخامس في مجموعته الثانية برصيد أربعة نقاط، عن تسجيل انتصاره الأول، إلا أن طموحات «الزعيم العيناوي» تصطدم بتطلعات الظفرة في تكرار انتصاره ذهاباً 71-35، وتعزيز مركز وصافة فرق المجموعة والارتقاء إلى النقطة التاسعة، ويغيب عن الجولة فريقا النصر والجزيرة، لخضوعهما وفق نظام البطولة إلى الراحة الإجبارية.