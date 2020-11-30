شكرا لقرائتكم خبر عن «إيه بي إن أمرو» يعتزم إلغاء 15% من الوظائف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك «إيه بي إن أمرو»، أحد أكبر بنوك هولندا، إنه سيلغي نحو ثلاثة آلاف وظيفة خلال السنوات المقبلة، مع تركيزه على الأنشطة المربحة في هولندا وشمال غرب أوروبا.

وذكر البنك أنه سيخفض 15% من أعداد موظفيه الحاليين البالغ عددهم حوالي 19 ألفاً بحلول عام 2024، حيث يتطلع إلى خفض التكاليف السنوية بنحو 700 مليون يورو (838.11 مليون دولار) إلى 4.7 مليار يورو.

وأضاف أيضاً أنه يستهدف ألا يقل معدل كفاية رأس المال الأساسي عن 13%، وسينظر في إعادة شراء الأسهم إذا تجاوزت نسبة الملاءة في الشق الأول 15% بموجب قواعد بازل 4.

واعتبر البنك الهولندي أن كل هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق عائد على ملكية الأصول بنسبة 8% بحلول عام 2024.

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