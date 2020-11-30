شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات النواب بـ3 دوائر فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس النواب، في 4 دوائر انتخابية بنى سويف.

وجاءت أسماء النواب عن الدائرة الثانية "أطسا" كلا من: كامل فيصل، وكمال أبوجليل، وعن الدائرة الثالثة "سنورس" محسن أبو سمنة، وعبد المنعم عبد العليم، ومحمد ثابت الجمال، وعن دائرة "أبشواي" كلا من: محمد طه الخولى، وأحمد دياب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى إجراء جولة الإعادة فى 13 محافظة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة فصلت فى جميع التظلمات المقدمة من المرشحين والبالغ عددها 50 تظلم الذين تظلموا على عملتى الاقتراع والفرز واتبعت فى ذلك حياد القاضى وتجرده، واخطرت المتظلمين وفقا للقانون وقرارات الهيئة، خلال مدة 24 ساعة من الفصل فيه، كما تم إضافة أصوات المصريين بالخارج التى تلقتها اللجنة المشرفة على تصويت الخارج المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نتائج الداخل بعد مراجعتها والتدقيق فى الأرقام الخاصة بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة، ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر باعتبارها قاعدة بيانات المصريين بالخارج، وكذا مراجعة ما حصل عليه كل مرشح فى تلك الجولة.