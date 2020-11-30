شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يشكل عددا من لجان النقابة ويحدد اختصاصات لجنة الحريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل رجائى عطية نقيب المحامين ، لجنة تختص بكل شئون العاملين، تعييناً أو تعاقداً وإقصاءً، برئاسة محب المكاوي وكيل النقابة، و عضوية كلا من حسين الجمال الأمين العام وعبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد وصلاح سليمان عضو المجلس، ويعين عامر عبد التواب رئيس إدارة شئون العاملين أمينا لسر اللجنة، على ألا يكون له صوت في القرارات.

كما أصدر رجائي عطية، قرارا بتحديد اختصاص لجنة الدفاع والحريات، في كل ما يتعلق بالحريات والدفاع عن المحامين، والنظر في شكاوى المحامين وتحقيقها والبت فيها، على أن تشكل اللجنة من مجدي سخي وكيل النقابة ومحب المكاوي وكيل النقابة ويحيى التوني وكيل النقابة ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد وفاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس وصلاح سليمان عضو المجلس ونبيل عبد السلام عضو المجلس مقرراً للجنة، ومختصاً بصفة أساسية بترتيب الدفاع في الدعاوى المقامة على المحامين.

وجدد نقيب المحامين رجائي عطية، تكليف مجدي سخي الوكيل النقابة بملفات المعاشات، وإحالتها إليه.