الرئيس الفلسطيني يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي بعد عصر اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد زيارة للقاهرة لمدة يومين التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر الرئيس الفلسطيني من خلال استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطيني كلٌ من حسين الشيخ رئيس هيئة الشئون المدنية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة السيد دياب اللوح.

قال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني، تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس من جانبه أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشدداً على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.​