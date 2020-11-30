صور.. انطلاق فعاليات مؤتمر "جديد كورونا وخبرة جامعة سوهاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي البحثي الأول بجامعة سوهاج عن جائحة كورونا تحت عنوان "الجديد في كورونا: خبرة جامعة سوهاج".

جاء ذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد، الدكتور أحمد سليمان، الدكتور مصطفى عبدالخالق نواب رئيس الجامعة، الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، الدكتور جمال عبداللطيف أستاذ أمراض العيون وعميد كلية الطب الأسبق، الدكتور عمرو الرشيدي مدير مستشفى الحميات، الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال، الدكتور علاء الغفير مدير العلاج الطبي والوقائي بمديرية الصحة، وعمداء الكليات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بقاعة قناه السويس بمركز المؤتمرات الدولي بالجامعة الجديدة.

أعرب "عزيز" في كلمته عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر العلمي البحثي في رحاب الجامعة والذي يعتبر أول مؤتمر في مصر يناقش جائحة كورونا من خلال أبحاث جرت داخل كليات ومعامل جامعة سوهاج وجرى نشرها في دوريات علمية متخصصة.

وأضاف "عزيز" أن الجامعة حريصة على تنظيم تلك المؤتمرات إيمانًا بدورها كمؤسسة بحثية في إثراء البحث العلمي في البلاد وتوفير وتوثيق ما لديها من المعلومات للمساهمة في معرفة الحقائق لإيجاد الحلول لمواجهة تلك الجائحة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الباحثين في جامعة سوهاج استطاعوا في فترة قصيرة إجراء ٣٨ بحثًا متنوعًا منها 14 بحثًا جرى نشرها في دوريات علمية دولية، مشيرًا إلى أن الأبحاث تناولت التشخیص والعلاج وعلاقته بجسم الإنسان وتأثيره على المجتمع، لافتًا أنه قام بإجراء تلك الأبحاث ٥٠ باحثًا من الجامعة شارك معھم طبيبين من مستشفى الحمیات.

من جانبه قال الدكتور أسامة رشاد الشريف، وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر إن المؤتمر يتضمن 12 جلسة علمية تناقش الأبحاث العلمية التي أجريت داخل الجامعة عن أزمة كورونا وعرضها بين المتخصصين بالجامعة وخارجها، ومن تلك الأبحاث كیفیة الاھتمام التنفسى بمریض كورونا، وعلاقة فیروس كورونا بالكبد وتأثیره عليه، وأھمیة توعية السيدات الحوامل بالجائحة وتأثیرھا عليهم، ودور الإعلام أثناء الجائحة، وطرق نقل الدم بفاعلية وأمان أثناء الجائحة.

إلى جانب مناقشة كيفية التعامل مع حالات القسطرة القلبیة أثناء انتشار الفيروس، وتأثیر المرض على مرضى العیون فى مصر، بالإضافة إلى عرض دراسات عن الأدویة المستخدمة في العلاج وتقدیم علاجات مبتكرة، وتأثیر الجائحة على التعلیم التمریضى على جمیع المستویات، وكیفیة إدارة الجائحة بنظریة معاصرة، وكذلك إدارة المؤسسات الجامعیة فى ظل الأزمة.