بايدن يكشف النقاب اليوم عن اختياراته للمناصب الاقتصادية الكبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

من المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن النقاب عن اختياراته لعدة مناصب اقتصادية كبيرة، اليوم الإثنين، عندما يتسلم أخيرا أول تقرير مخابراتي سري والذي يمثل خطوة أساسية نحو السيطرة على الأمن القومي.

وبعد أن قطع انتقال بايدن إلى البيت الأبيض شوطا طويلا على ما يبدو، كان الرئيس المنتخب يسير بصعوبة إثر إصابته بكسر في قدمه أثناء اللهو مع أحد كلابه يوم الأحد.

وظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى أسابيع يضع العراقيل أمام الإدارة القادمة برفضه التخلي عن الادعاء دون دليل بأن فوز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني جاء بالتزوير.

ومن المتوقع أن يختار بايدن أعضاء بارزين في فريق اقتصادي سيتعين عليه التعامل مع الصعوبات الشديدة التي يتعرض لها العمال والشركات الأمريكية جراء جائحة فيروس كورونا.

وخلافا لترامب الذي اختار في الأساس رجالا من البيض لشغل المناصب الرئيسية، كانت التعيينات المبكرة لبايدن شديدة التنوع بما شمل تعيين فريق كامل من النساء تم الكشف عنه الليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن اختياره لجانيت يلين، التي كانت أول امرأة تترأس المجلس الاحتياطي الاتحادي، لتكون وزيرة للخزانة كما سيصبح أديويل أديمو أول نائب أسود لوزير الخزانة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأعضاء الآخرين في فريقه الاقتصادي بمن فيهم نيرا تاندين الرئيسة التنفيذية لمركز التقدم الأمريكي كمديرة لمكتب الميزانية بالبيت الأبيض والتي ستكون أول امرأة ملونة على رأس تلك الوكالة حسبما أفادت رويترز ووسائل إعلامية أخرى.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد أن بريان ديس الذي ساعد في قيادة جهود الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لإنقاذ صناعة السيارات خلال الأزمة المالية لعام 2009 سيرأس المجلس الاقتصادي الوطني وهو ما أثار بعض الانتقادات من التقدميين بسب علاقته بوول ستريت.

ومن المقرر أيضا أن يتسلم بايدن ونائبته المنتخبة كاملا هاريس أول إحاطة يومية رئاسية سرية اليوم الاثنين والتي رفضت إدارة ترامب تسليمها في السابق. وتعد هذه الإحاطة الخطوة الأولى نحو نقل مسؤولية المعلومات المخابراتية الأشد حساسية إلى إدارة جديدة.