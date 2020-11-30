

سيف اليزيد - أعلن وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس اليوم الاثنين، أن بريطانيا تخطط لربط الدعم الزراعي بشكل أوثق بحماية المناخ بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال في بيان: «نريد أن يصل المزارعون إلى الأموال العامة، للمساعدة في جعل أعمالهم أكثر إنتاجية واستدامة، مع اتخاذ خطوات لتحسين البيئة ورعاية الحيوان».

ومن المقرر خفض المدفوعات المباشرة للمزارعين على أساس مساحة مزارعهم، كما هو معمول به داخل الاتحاد الأوروبي، إلى النصف في بريطانيا بحلول عام 2024، وإلغاؤها بالكامل بحلول عام 2028.

ومن المقرر ضخ الأموال التي يتم توفيرها، والتي تقدر بحوالي 900 مليون جنيه إسترليني (1.19 مليار دولار أميركي)، في نظام الدعم الجديد.

ويهدف النظام الجديد إلى دعم المزارعين الذين يستخدمون التقنيات المستدامة، أو إقامة مرابض جديدة للحيوانات وتوفير بيئات للنباتات، أو إعادة زراعة أراضيهم.

كما سيتم تقديم منح للتقنيات الجديدة، مثل الروبوتات الزراعية أو تخزين المياه، من خلال صندوق الاستثمار الزراعي.





كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعتزم ربط دعم المزارعين بحماية المناخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.