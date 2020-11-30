شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية نظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور القاهرة حاليا .

وبحثا خلال اللقاء آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط والجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الرئيس السيسي أكد خلال المباحثات أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشدداً على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية .

من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذا المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المتحدث الرئاسي أنه تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتم من خطوات خلال الفترة المقبلة سعياً نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات.