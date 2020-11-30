الأمن القومي الإيراني يعترف: كنا على علم باغتيال العالم النووي فخري زادة

كشف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن مفاجأة بشأن اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وقال على شمخانى، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى، في تصريحات صحفية، إن الأجهزة الأمنية فى إيران تنبأت بدقة احتمال تعرض العالم النووى محسن فخرى زاده لحادث وموقع هذا الحادث المحتمل.

وأضاف شمخاني، خلال مراسم تشيع جنازة العالم الإيرانى، أن أسلوب الإرهابيين فى ضرب فخرى زاده كان مختلفاً عن السابق.

وتابع: "للأسف بسبب تواتر الأخبار على مدار الـ 20 عاماً الماضية، لم يتم اتخاذ الأمر على محمل الجد".

ويوم الجمعة الماضي، أغتيل العالم النووى الإيراني محسن فخري زاده، والذي تصفه تقارير غربية بالعقل المدبر لبرنامج سري لصنع القنبلة النووية فى إيران، وذلك من خلال تفجير وإطلاق نار استهدفا سيارته بمنطقة أبسرد بضواحي العاصمة طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله.

وعقب الحادث، توعد المرشد الإيراني على خامنئي، قائلاً: "يجب أن يكون على جدول الأعمال متابعة معاقبة مرتكبى هذه الجريمة".

من جانبه، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل مباشرة "بالضلوع في تنفيذ عملية الاغتيال".

ونقل التليفزيون الرسمي الإيراني عن روحانى قوله إن إسرائيل مسئولة عن اغتيال فخري زادة الذي يشتبه الغرب منذ فترة بأنه العقل المدبر لبرنامج سري لإنتاج قنبلة نووية.

وأضاف روحاني: "اغتيال فخري زادة يظهر يأس الأعداء وشدة كراهيتهم"، مضيفاً أن "استشهاده لن يبطئ إنجازاتنا"، بحسب تعبيره.