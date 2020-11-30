شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا .. اتهام 4 رجال شرطة في واقعة ضرب الرجل الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أفادت تقارير إعلامية بأنه تم توجيه اتهامات لأربعة من رجال الشرطة بعد تداول مقطع فيديو الأسبوع الماضي يظهر تعرض منتج موسيقي أسود البشرة للضرب في باريس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي القول إنه تم توقيف اثنين من رجال الأمن الأربعة، بينما تم وضع الاثنين الآخرين تحت الإشراف القضائي. ويواجه ثلاثة منهم اتهامات بالعنف لدوافع عنصرية والتعدي على ممتلكات الغير وتزوير وثائق، وهو ما كان أوصى به المدعي العام لباريس ريمي هيتس أمس.

وأفادت فرانس برس بأنه يشتبه في قيام رجل الأمن الرابع بإلقاء عبوة غاز مسيل للدموع في استوديو الموسيقي، ويواجه اتهامات أبرزها "العنف المتعمد".