مدير المخابرات الإسرائيلية السابق يعلق على اغتيال فخزي زادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مدير جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق إن قدرة إيران على استبدال العالم النووي البارز،محسن فخري زاده، شبه مستحيلة.

وأضاف عاموس يدلين، أن العالم النووي الإيراني لعب دورا محوريا في برنامج الأسلحة النووية السري لطهران، وأن هناك صعوبة كبيرة في استبداله بشخص في نفس المكانة.



وأوضح، في مقابلة مع صحيفة "تايمز أو إسرائيل": "ما من شك في أنه كان المصدر الأساسي للسلطة والمعرفة وتنظيم هذا البرنامج".

وأشار يدلين إلى أن البرنامج النووي الإيراني يسير في مسارين: الأول علني، ويعنى بإنتاج مواد انشطارية تدعي طهران أنها للاستخدام المدني، والآخر سري مخصص لأغراض إنتاج الأسلحة النووية".

وحول القيمة العملية لاغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، قال إن هناك مدرستين مختلفتين، الأولى ترى بضرورة "قطع رؤوس البرنامج النووي لإحداث ضرر دائم لخططه، والذي أثبت نجاحه على الدوام، والآخر يقول إن هناك بديلا لكل من يتم اغتيالهم "فالمقابر مليئة بأشخاص كان يعتقد أنه يستحيل استبدالهم".

وأشار إلى أن مكانة فخري زاده بالنسبة لبرامج إيران النووي تشبه ما مثله الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بالعراق في يناير/ كانون الثاني الماضي، وكذلك عماد مغنية، أحد قادة حزب الله السابقين الذي قتل في 2008.

وقال: "هؤلاء أشخاص يمكن استبدالهم بأشخاص خلفا لهم، لكن لا مجال لاستبدال قدراتهم ومعارفهم وقيادتهم وضلوعهم في توجيه الجهود الاستراتيجية".

وأوضح أن إيران شرعت، خلال العقود الثلاث الماضية، في تبني استراتيجيتين، الأولى "توسيع هيمنتها في الشرق الأوسط من خلال تأسيس وجودها في العراق ولبنان وسوريا واليمن، والثاني هو محاولة إنتاج أسلحة نووية سرا حتى لا تثير معارضة دولية".

كما أكد أن هذه الجهود قادها قاسم سليماني ومحسن فخري زاده، ولا يوجد شك في أن الإيرانيين يعانون من غيابهما عن الساحة.