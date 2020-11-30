شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنس الناعم» يهيمن على إعلام البيت الأبيض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم (الإثنين) فريقاً كل أعضائه من النساء لتولي مهمة المكتب الصحفي للبيت الأبيض في إدارته المرتقبة.

وقال مكتب الرئيس المنتخب إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتولى فيها هذه المهمة فريق كل أعضائه سيدات، إذ تترأس الفريق كيت بيدنغفيلد، التي كانت نائبة لمدير العلاقات العامة في حملة بايدن، فيما ستتولى جينيفر ساكي منصب السكرتير الصحفي، وكانت ساكي مديرة للعلاقات العامة في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وتعهد بايدن بتشكيل إدارة تعكس التنوع في البلاد إذ قال في بيان: «فخور اليوم إذ أعلن أول فريق علاقات عامة للبيت الأبيض كل أعضائه من النساء المؤهلات واللائي يمثلن توجهات متنوعة ستنعكس ولا ريب في عملهن بما يؤكد الالتزام بإعادة بناء هذا البلد على نحو أفضل».

أما منصب المستشار الصحفي لنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، فتتشاركه كل من سيمون ساندرز وآشلي إتيان، ولا يتطلب شغل منصب في المكتب الصحفي موافقة مجلس الشيوخ كما هي الحال مع المناصب الوزارية.

وفي أعقاب إعلانه الفوز في الانتخابات، كشف بايدن عن اختياراته الأولية للشخصيات التي من المفترض أن تتولى المناصب الكبرى في الحكومة. وقال الأسبوع الماضي إنه اختار فريقاً يعكس حقيقة أن أمريكا قادمة مجدداً، مضيفاً أن فريقه كفيل بضمان الأمن والأمان في البلاد التي تقود العالم.

وتعرض بايدن أمس الأول لكسور طفيفة في قدمه التي انزلقت بينما كان يلاعب كلبه ميجور ووفقاً للطبيب المعالج فإن بايدن قد يضطر إلى ارتداء حذاء طبي «لعدة أسابيع» لكي يتمكن من المشي.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية يوم 20 يناير، وقد تلقى أول موجز رئاسي يومي بالأحداث، وهو موجز استخباراتي سري للغاية.