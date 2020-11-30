شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو» يبحث مستقبله غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اجتماعاً افتراضياً، غداً الثلاثاء، لتبادل وجهات النظر حول خطة مستقبل «الناتو» 2030، التي تم إطلاقها لتعزيز الدور السياسي للحلف، وكذلك الوضع في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

ومن المقرر أن يقيم الوزراء آخر التطورات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلقان ومنطقة البحر الأسود الأوسع، إضافة إلى قضايا أخرى على جدول الأعمال. ومن المتوقع مناقشة آخر التطورات في شرق البحر المتوسط.

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