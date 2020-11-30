شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر أمني لبناني ومسؤول إسرائيلي، الاثنين، إن المحادثات التي كانت مقررة بين لبنان وإسرائيل يوم الأربعاء بوساطة أمريكية تأجلت حتى إشعار آخر.

وبدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات في أكتوبر/تشرين الأول باجتماع وفدين منهما في قاعدة للأمم المتحدة في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز. وقال المصدر اللبناني إن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين. وأكد المسؤول الإسرائيلي التأجيل لكنه قال إنه لا يمكنه ذكر أي تفاصيل.