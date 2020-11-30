شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 26338 إصابة جديدة بـ«كورونا» و368 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-رويترز أعلنت روسيا، الاثنين، تسجيل 26338 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» منها 6511 في موسكو و3691 في سان بطرسبرج، ليرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليونين و295654 منذ بدء ظهور الجائحة.

وسجلت السلطات أيضاً 368 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع العدد الرسمي للوفيات إلى 39895.

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