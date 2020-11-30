شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشيد بدعم الإمارات للاجئين الإثيوبيين في السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات للاجئين الإثيوبيين في السودان.

وأثنى باباربالوش المتحدث باسم المفوضية فى مؤتمر صحفي عقد في جنيف بسخاء دولة الإمارات في تحمل تكاليف رحلتين جويتين لنقل المساعدات لدعم اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان مؤخراً.

وقال بالوش إن الرحلة الأولى من الجسر الجوي هبطت، الجمعة الماضية في الخرطوم وتحمل 32 طناً من المساعدات الطارئة للمفوضية، وذلك من مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، ومن المقرر أن يغادر جسر جوي آخر، الاثنين، من دبي حاملاً مئة طن من المساعدات الإغاثية الإضافية، مشيرا إلى أن المنظمة تخطط لأربع عمليات نقل جوي أخرى للمساعدات.

من جهة أخرى، أشار بالوش إلى أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين وصلوا إلى السودان حتى الآن بلغ حوالي 43 ألف لاجئ، مؤكداً أن المفوضية تواصل تكثيف دعمها للاجئين، وأن المنظمة بحاجة إلى المزيد من الموارد، وأن السودان بحاجة إلى دعم دولي عاجل.

وأعرب بالوش عن مخاوف المفوضية فيما يتعلق بنحو 500 ألف شخص يعيشون فى ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي، معرباً عن قلق نحو 96 ألف لاجئ إريتري في الإقليم من نفاد الغذاء لديهم إن لم تصل إليهم الإمدادات الأسبوع المقبل.