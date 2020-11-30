صحيفة إسرائيلية تزعم: نتنياهو يزور القاهرة خلال أسابيع

زعمت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إنه من المتوقع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، إلى القاهرة خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيجتمع مع االرئيس عبدالفتاح السيسي.

وادعت الصحيفة، في تقريرها لها اليوم الإثنين، أن اللقاء بين السيسي ونتنياهو سيدور حول القضايا الاقتصادية، ويليه لقاء بين وفود اقتصادية من البلدين.

وأضاف الصحيفة أنه "في أعقاب اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، والتي ستركز بشكل أساسي على المجالات الاقتصادية؛ بدأت تل أبيب في العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر أيضا”.

كما زعمت الصحيفة أن مسئولون في البلدين يجرون محادثات الآن قبل زيارة نتنياهو الرسمية للقاهرة في الأسابيع المقبلة.

وادعت الصحيفة ايضاً أنه من المقرر عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الاقتصاديين لإسرائيل ومصر، حيث سيتم بحث المشاريع المشتركة، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.