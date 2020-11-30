هشام عكاشة: كورونا أثر على ربحية البنك لكن قوة المركز المالي تصدت له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن قوة المركز المالي للبنك ساهم في مواجهة الصدمات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الناس والبنوك اليوم الاثنين أن فيروس كورونا سيؤثر بالتأكيد على حجم ربحية البنك بالإضافة إلى تكلفة العائد من شهادة 15% ولكن لم يؤثر ذلك على معدلات نمو البنك في تحقيق نسبة نمو 25% في المحفظة التجزئة المصرفية لتسجل 125 مليار جنيه في شهر نوفمبر الجاري مقارنة 100 مليار جنيه في يونيو الماضي.

وأضاف عكاشة أن إجمالي المحفظة الائتمانية البنك سجلت 900 مليار جنيه منها 80 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونحو 700 مليار جنيه في ائتمان الشركات الكبرى و125 مليار جنيه في التجزئة المصرفية.

وبحسب عكاشة فإن البنك يعمل حاليا على تدشين مقره في العاصمة الإدارية الجديدة وسيتم افتتاحه عقب الانتهاء من التشطيبات وطبقا لخطة الحكومة.

وأضاف أن جمعية الإسكان التابعة للبنك الأهلي أشترت 75 فدانًا في العاصمة الإدارية الجديدة لبناء 2.2 ألف وحدة سكنية للموظفين وتم الانتهاء من 85% من عمليات البناء لطرحها أمام الموظفين في البنك.

ووفقًا لعكاشة فإن البنك بدأ خطة الرقمنة من 2018 وساهمت استثمارات البنك في البنية التكنولوجية في تطوير الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن رغم كورونا معدلات اشتراكات العملاء في خدمة الانترنت بنكج زادت من 1.3 مليون مشترك في يونيو 2019 إلى 4.7 مليون مشترك حاليا وكذلك ارتفعت اشتراكات المحافظ الذكية من العملاء إلى 3.2 مليون محفظة حتى الشهر الجاري.

وقال إن البنك مستمر في تقديم الخدمات الرقمية ويعتزم تدشين بنك رقمي ولكن بعد توضيح تعريف الهوية الرقمية.