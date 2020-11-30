يحيى أبو الفتوح: خطة الإصلاح كانت حائط الصد لمواجهة تداعيات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن أزمة كورونا خلقت تحديات كبيرة على الاقتصاد العالمي ومن المتوقع أن تصل خسائر الاقتصاد في العالم إلى 28 تريليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم الاثنين أن خطة الإصلاح الاقتصاد كانت حائط الصد للتحديات التي فرضتها أزمة كورونا بالسوق المصرية وساهمت في تقليل حدة التأثير واستمرار معدلات النمو خلال 2020.

وقال إن الاقتصاد المصري نال شهادة ثقة العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، كما ثبتت مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيف مصر مع نظرة إيجابية رغم تراجع التصنيف في الكثير من دول العالم.

وأوضح أن القطاع المصرفي لعب دورًا هامًا في توفير التمويل والنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية بفضل المؤشرات القوية التي حققها وكان أبرزها زيادة محفظة الاقراض بالسوق إلى 2.2 تريليون جنيه، وارتفاع صافي الأصول الاجنبية إلى 157 مليار جنيه.

وتابع أن نسبة محفظة القروض غير المنتظمة إلى محفظة القروض المنتظمة تراجعت إلى 3.9% بنهاية مارس الماضي مقابل 4.1% بنهاية مارس 2019.

وأوضح أن مصر حققت شوطا كبيرا في التحول الرقمي ولعب القطاع المصرفي دورا هما بفضل توجهات البنك المركزي والقيادة السياسية.

وأضاف أن هناك دراسة حديثة لماستركارد أكدت أن هناك 72% من المستهلكين في مصر يتسوقوا عبر الإنترنت منذ جائحة كورونا.