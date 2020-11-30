محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (بي بي سي):
أثارت تصريحات سياسي لبناني عقد فيها مقارنة بين بلاده وقطاع غزة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرها البعض استعلائية وعنصرية.
وكان النائب المستقيل من مجلس النواب اللبناني نعمة افرام قد قال في حوار تليفزيوني "لبنان ليس غزة.. الغزاويون اختاروا أن يعيشوا في مكان الجردون فيه أكبر من القط".
وحذر افرام من تكرار" مأساة غزة" في لبنان ، وأكد أن لبنان بلد "متطور ولا يقبل بمستوى حياة أقل من المعتاد عليه".
واعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات تحمل طابعا استعلائيا على سكان القطاع المحاصر منذ عام 2006.
بينما دافع البعض عن رؤية إفرام باعتبارها واقعا.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي لبناني يثير الجدل بتصريحات حول غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.