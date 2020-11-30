روسيا ترصد 32 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 32 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (17) وحلب (2) واللاذقية (11) وحماة (2).
وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن رصد 3 انتهاكات للهدنة في سوريا، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتأكد من هذه الانتهاكات.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية - في بيانها - أن المركز
وأعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، أن 188 لاجئًا (بينهم 57 امرأة و96 طفلًا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضيالسورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.
وأفاد المركز الروسي - في بيان له اليوم الإثنين - بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مضيفًا أنه لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.
وأشار المركز الروسي في بيانه إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح
المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 11 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.
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