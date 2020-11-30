كونتي: الحكومة الإيطالية ستحاول الحصول على المساعدات الأوروبية



سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»: إن الحكومة الإيطالية تحت قيادته سوف تقضي فترة ولايتها كاملة من أجل ضمان حصول الدولة على المساعدات وإدارتها، في إطار خطة التعافي الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الاثنين، بأن كونتي تجنب الأسئلة المتعلقة بإجراء تعديل حكومي محتمل، ووضع خططاً من أجل إشراك جميع أطراف الائتلاف الحاكم في صنع القرار لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وثمة تقارير ذكرت مؤخراً أن رئيس الوزراء الإيطالي يدرس إجراء تعديل وزاري للمساعدة في تسوية التوترات المتزايدة مع حلفائه، وقالت صحيفة «لاريبوبليكا»، دون الكشف عن مصادر معلوماتها: إن كونتي أجرى محادثات بذلك الشأن مع ممثلي الحزب الديمقراطي وحزب «إيطاليا حية» المنتمي إليه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي.

ونفى رئيس الوزراء أن تكون إيطاليا متخلفة عن غيرها فيما يتعلق بشأن تقديم اقتراح لاستخدام أموال الكتلة الأوروبية، حيث قال: إن روما تعمل مع الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن إيطاليا هي واحدة من أكثر دول أوروبا تضرراً بفيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19».





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