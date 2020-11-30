

سيف اليزيد - أعلنت روسيا اليوم الاثنين تسجيل 26338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 6511 في موسكو و3691 في سان بطرسبرج، ليرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليونين و295654 منذ بدء ظهور الجائحة.

وسجلت السلطات أيضاً 368 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع العدد الرسمي للوفيات إلى 39895.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 26338 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.