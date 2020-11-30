إصابات كورونا في الهند تتخطى 9.4 مليون حالة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة في الهند اليوم الاثنين أنها سجلت 38772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو اليوم الثالث والعشرين على التوالي الذي تقل فيه الحالات عن 50 ألفا.

ووصل إجمالي عدد الحالات في البلاد حاليا نحو 9.43 مليون إصابة بالمرض، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة لكن عدد الحالات الجديدة التي يتم الكشف عنها يوميا يقل منذ أن وصل لذروة في سبتمبر.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، زادت الوفيات بسبب المرض بعد أن أودى بحياة 443 مريضا آخرين، ليصل الإجمالي إلى 137139.

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