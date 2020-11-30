العاصمة الألمانية تتجاوز الحد التحذيري لأَسِرَّة الرعاية المركزة

الإثنين 30 نوفمبر 2020

تجاوزت ولاية برلين الألمانية لأول مرة الحد التحذيري الذي حددته حكومتها والمتعلق بأَسِرَّة الرعاية المركزة.



ووفقا للتحديث الذي أُجْرِي الأحد على البيانات التي أصدرتها وزارة الصحة في الولاية أمس السبت، فإن أكثر من 25% من هذه الأَسِرَّة صار مشغولا الآن بمرضى كوفيد-19.

بذلك يتلون مؤشران من مؤشرات كورونا الثلاثة في برلين باللون الأحمر.

ويتعلق أحد هذه المؤشرات بمعدل استنساخ الفيروس والثاني بمعدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام والثالث بنسبة إشغال مرضى كوفيد-19 للأَسِرَّة في وحدات الرعاية المركزة، وقد تحول لون المؤشرين الأخيرين إلى اللون الأحمر حاليا.

وهناك قيمة قصوى تم تعريفها لكل مؤشر فإذا تم تجاوز هذه القيمة ثلاث مرات على الأقل، يتغير لون المؤشر إلى اللون الأصفر أو الأحمر.