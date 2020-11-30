هجمات متزامنة في 3 مدن تستهدف مواقع عسكرية في مالي

شهدت مدن كيدال وغاو وميناكا في شمال مالي هجمات متزامنة، الاثنين، استهدفت معسكرات تضم قوات دولية.
وقال سليمان علي، أحد سكان كيدال، لوكالة "أسوشيتد برس" إنه سمع أكثر من 10 انفجارات قادمة من اتجاه معسكر لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذلك من مقر للجنود الفرنسيين العاملين ضمن "عملية برخان" لمكافحة الإرهاب والتمرد في منطقة الساحل الإفريقي.
وأكد مسؤول في الأمم المتحدة، رفض الكشف عن اسمه، وقوع الهجمات على ثلاث مدن، قائلا إن الانفجارات ناجمة عن صواريخ سقطت صباح اليوم على المعسكر في كيدال.
وأكد مسؤول في الأمم المتحدة، رفض الكشف عن اسمه، وقوع الهجمات على ثلاث مدن، قائلا إن الانفجارات ناجمة عن صواريخ سقطت صباح اليوم على المعسكر في كيدال.
وفي الوقت نفسه كانت هناك هجمات مماثلة في جاو وميناكا. ولم تتوفر مزيد من التفاصيل.
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