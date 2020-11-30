بايدن يختار رئيساً للمجلس الاقتصادي ومديرة للاتصالات وسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اعلن الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن عن تعيينات جديدة في البيت الابيض شملت اختيار رئيساً للمجلس الاقتصادي الوطني ومديرة للاتصالات وسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض.



وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن جو بايدن اختار برايان ديزي، مستشار البيت الأبيض أثناء إدارة أوباما، لرئاسة مجلسه الاقتصادي الوطني، وتعيين كيت بيدين غفيلد مديرة للاتصالات في البيت الأبيض ، وجين بساكي المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، سكرتيرته الصحفية للبيت الأبيض.

وقال بايدن "أنا فخور بأن أعلن اليوم أول فريق اتصالات رفيع المستوى في البيت الأبيض يتألف بالكامل من النساء.. هؤلاء المسؤولون المؤهلون وذوي الخبرة يقدمون وجهات نظر متنوعة لعملهم والتزام مشترك لبناء هذا البلد بشكل أفضل".

وكان الرئيس المنتخب بايدن قد كشف الأسبوع الماضي عن بعض الأسماء التي ينوي تعيينها في المناصب المهمة في إدارته المقبلة والتي تتضمن الدفعة الأولى من التعيينات في إدارة بايدن شخصيات مخضرمة خدمت في عهد باراك أوباما، مثل أنتوني بلينكن وزير الخارجية المقبل..مشيراً الى إنه يريد إعطاء مكانة أكبر للنساء والأقليات.

عين بايدن أليخاندرو مايوركاس رئيساً للأمن الداخلي، وهو أول أميركي متحدر من أميركا اللاتينية يتولى المنصب، فضلاً عن أفريل هينز، أول امرأة على رأس أجهزة الاستخبارات.