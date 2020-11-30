شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 11 فلسطينياً بعد حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له "ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت 11 فلسطينيا".

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