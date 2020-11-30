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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 30 نوفمبر 2020

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 11 فلسطينياً بعد حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

 

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له "ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت 11 فلسطينيا".

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