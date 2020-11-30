شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد شرطة أفغاني في إقليم هيرات والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن المتحدث باسم قائد شرطة إقليم "هيرات" الأفغاني عبد الأحد والي زادة اليوم ، أن حركة طالبان استهدفت سيارة الأكوازي من خلال كمين نصبته له مما أسفر عن مقتله ، مشيراً إلى عدم سقوط أي ضحايا آخرين من قوات الأمن في هذا الهجوم .
ولم تعلق حركة طالبان عن هذا الهجوم حتى الآن.
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