شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا : إصابة 2975 لاجئًا فِلَسْطينيًا في لبنان بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفِلَسْطينيين "أونروا"، في لبنان، أن العدد الإجمالي التراكمي للمصابين بفيروس كورونا في مخيمات الفِلَسْطينيين في لبنان، بلغ منذ بدء تفشي الفيروس وحتى تاريخ 28 من الشهر الجاري، 2975 حالة منها 373 حالة نشطة حاليا. وأوضحت الوكالة في بيان لها اليوم أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية ومع شركائها واللجان الشعبية وجميع الأطراف المعنية بمتابعة الحالات عن كثب والأعداد المتزايدة في المخيمات والمناطق التي يقيم فيها اللاجئون الفِلَسْطينيون.

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