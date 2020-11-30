شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: يقف وطننا اليوم إجلالًا لمن وضع روحه على كفه وأرخصها في سبيل وطنه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن وطننا يقف اليوم من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه إجلالًا واحتراماً ووفاءً لمن وضع روحه على كفه.. وأرخصها في سبيل وطنه.. المجد والخلود للشهداء."



وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر بمناسبة يوم الشهيد: "تحية لشهداء الوطن الأبرار.. تحية لأمهات الشهداء الأخيار.. تحية لأبناء قواتنا المسلحة الباذلين أنفسهم لحماية تراب الإمارات.. يقف وطننا اليوم من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه إجلالًا واحتراماً ووفاءً لمن وضع روحه على كفه.. وأرخصها في سبيل وطنه.. المجد والخلود للشهداء."

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