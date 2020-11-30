شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 24468 إصابة جديدة بكورونا و272 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة أمس الأحد إن البرازيل سجلت 24468 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كما سجلت 272 حالة وفاة.



وبذلك ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى ستة ملايين و314740 حالة وعدد حالات الوفاة إلى 172833 حالة.

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