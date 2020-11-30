الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.



وأضافت اللجنة في بيان أن العدد يضم 15 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 17 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، وذلك مقابل 10 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86530 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات من دون تغيير عند 4634.