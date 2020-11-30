اعتبارًا من اليوم.. فنزويلا تعلق إجراءات الحجر الصحي على مستوى البلاد

أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، تعليق إجراءات الحجر الصحي الصارمة المفروضة على مستوى البلاد، اعتبارا من اليوم الإثنين، ورفع حظر التجول المفروض على جميع البلدات على طول الحدود الكولومبية والبرازيلية.



وقال مادورو -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- إن تخفيف الإجراءات سيستمر أربعة أسابيع للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية خلال شهر ديسمبر، مضيفا أن القيود ستستأنف في يناير،وبذلك، سيتمكن 53 قطاعاً من الاقتصاد - بما في ذلك الأحداث الرياضية والموسيقية وصالات الألعاب الرياضية والكافيتريات - من استئناف النشاط.

ونوه مادورو إلى أن البروتوكولات الصحية مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي الإلزامي لمن يدخلون

البلاد ستظل سارية، وكانت فنزويلا قد سجلت - حتى أول أمس السبت - 101 ألف و760 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و892 حالة وفاة، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، أنها سجلت 236 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 19 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، يوم الأحد عن بيان أصدرته وزارة الصحة - أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 101 ألف و760 حالة، تعافى

منهم 96 ألفا و652 حالة.وأضافت أن هناك 4 آلاف و216 حالة نشطة في البلاد، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 892 حالة بعد تسجيل ثماني وفيات أمس.

وأعلنت وزارة الصحة الفنزويلية يوم السبت أنها سجلت 309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 20 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 101 ألف و524 حالة، تعافى منهم 96 ألفا و402 حالة.

وأضافت أن هناك 4234 حالة نشطة في البلاد بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 884 وفاة بعد تسجيل أربع وفيات أمس.

وفي وقت سابق قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن علماء من بلاده تمكنوا من ابتكار دواء علاج فيروس كورونا المستجد.