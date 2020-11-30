438 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34 ألفا و201 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ظل أكثر من 400 إصابة لليوم الثاني على التوالي نتيجة قلة عدد فحوصات كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط استمرار الانتشار للفيروس في كوريا الجنوبية.

وأشارت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنه من بين الـ438 حالة جديدة، كان هنالك 414 إصابة محلية و24 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية 3 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 526.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 76 حتى منتصف الليل، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 27 ألفا و653 شخصا، بزيادة 111 حالة تعاف عن اليوم الذي سبقه.

وأعلنت حكومة سول أمس إبقاء العاصمة وضواحيها تحت المستوى 2 من نظام التباعد الاجتماعي المكون من 5 مستويات، ويعد هذا هو ثالث أعلى مستوى، بيد أنها رفعت قيود كورونا في جميع المناطق الأخرى إلى المستوى 5ر1 (ثاني أعلى مستوى) لمدة أسبوعين بدءا من الأول من ديمسبر المقبل.

وبدلا من رفع التباعد الاجتماعي إلى المستوى 5ر2 في العاصمة وضواحيها، قررت الحكومة تشديد القواعد في المنشآت عالية الخطورة مثل حمامات الساونا والمنشآت منها إلى أنه من بين الـ438 حالة جديدة، كان هنالك 414 إصابة محلية و24 إصابة وافدة من الخارج.وسجلت كوريا الجنوبية 3 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 526.ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 76 حتى منتصف الليل، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 27 ألفا و653 شخصا، بزيادة 111 حالة تعاف عن اليوم الذي سبقه.وأعلنت حكومة سول أمس إبقاء العاصمة وضواحيها تحت المستوى 2 من نظام التباعد الاجتماعي المكون من 5 مستويات، ويعد هذا هو ثالث أعلى مستوى، بيد أنها رفعت قيود كورونا في جميع المناطق الأخرى إلى المستوى 5ر1 (ثاني أعلى مستوى) لمدة أسبوعين بدءا من الأول من ديمسبر المقبل.وبدلا من رفع التباعد الاجتماعي إلى المستوى 5ر2 في العاصمة وضواحيها، قررت الحكومة تشديد القواعد في المنشآت عالية الخطورة مثل حمامات الساونا والمنشآت الرياضية الداخلية ومراكز التعليم الخاصة لمدة أسبوع اعتبارا من غد الثلاثاء.

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