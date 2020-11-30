إصابة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بكسور دقيقة في قدمه

قال الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الأحد إن بايدن أصيب بكسور دقيقة في قدمه وهو يلهو مع أحد كلابه وسيحتاج على الأرجح لارتداء حذاء واق لعدة أسابيع.





وذكر مكتب بايدن في بيان أن الحادث وقع يوم السبت وأنه زار طبيبا للعظام يوم الأحد للخضوع لفحوص بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية.





وظن الأطباء في بادئ الأمر أن نائب الرئيس السابق (78 عاما) أصيب فقط بالتواء في الكاحل لكنهم أمروا بإجراء فحص إضافي.





وقال كيفن أوكونور الطبيب الخاص ببايدن في بيان منفصل وزعه مكتب الرئيس المنتخب إن “فحصا بالأشعة المقطعية أكد وجود كسور دقيقة… سيحتاج على الأرجح حذاء واقيا للمشي لعدة أسابيع”.



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