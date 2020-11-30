ترامب يستعد لفرض عقوبات جديدة على 4 شركات صينية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 9 دقائق

يبدو أن العلاقات بين واشنطن وبكين ستشهد توترا جديدا قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب ، لاسيما وأن إدارة الرئيس ترامب، تستعد لإضافة أربع شركات صينية إلى القائمة السوداء للشركات التي يدعمها الجيش الصيني، وهو ما يحد من إمكانية تعاملها مع المستثمرين الأميركيين، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن وثيقة ومصادر.

وهذ الشركات هي (SMIC)، التي تُعد أكبر مُصنع للرقائق في الصين، وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية (CNOOC)، بالإضافة لشركة تكنولوجيا البناء الصينية، وشركة الصين الدولية للاستشارات الهندسية.

وقائمة “الشركات العسكرية الصينية الشيوعية” هي لائحة تم إنشاؤها بموجب قانون صدر في عام 1999 يلزم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتجميع قائمة للشركات المملوكة أو التي يسيطر عليها الجيش الصيني.

وتنضم الشركات المذكورة إلى شركات عملاقة أخرى في القائمة، مثل “هايكفيجن” للتكنولوجيا الرقمية و”تشاينا موبايل”.

وكانت وزارة التجارة الأميركية، قد فرضت في سبتمبر الماضي، قيودا على صادرات SMIC بسبب “خطر” استخدامها المعدات الموردة إليها للأغراض العسكرية.

وأصدر الرئيس الأميركي، قبل أيام، أمرا تنفيذيا استهدف جعل هذه القائمة أكثر فاعلية من خلال منع المستثمرين الأميركيين من شراء الأوراق المالية للشركات المدرجة فيها، وذلك اعتبارا من نوفمبر 2021.

وتأتي الخطوة المتوقعة في إطار سياسة الرئيس الأميركي المتشددة إزاء الصين، وفي إطار مساعي واشنطن لمنع بكين من تسخير التكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية.