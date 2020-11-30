تقرير يوضح دعم قطر للارهاب

الإثنين 30 نوفمبر 2020

كشف الفيلم الوثائقى "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا"، الذى عرضته فضائية "إكسترا نيوز"،عن دور قطر فى إنفاقها على المؤسسات والمنظمات الإسلامية بالدول الأوروبية من أجل نشر الفكر المتطرف وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا.



وسلط الفيلم الضوء، على حجم الدعم المادى الذى يقدم من قطر لإنشاء معاهد إسلامية وجمعيات خيرية ومساجد، وذلك عبر دور خفى تقوم به المنظمات فى هذه الدول.

وأظهر الفيلم، إحدى السيدات التي تعيش في أوروبا وحصلت على تمويل قطرى لإنشاء متحف ومكتبة تضم كافة الكتب الخاصة بـ الإخوان المسلمين ورموزهم كسيد قطب ويوسف القرضاوى وغيرهما.

وأوضح الفيلم، أن قطر مولت إنشاء ما يقرب من 113 مشروعا بأوروبا فى عامى 2013 و2014 فقط، بإجمالى 71 مليون يورو، إذ كانت إيطاليا فى المقدمة بحوالى 45 مشروعا بـ22 مليون يورو، وذلك فى محاولة لنشكر الفكر المتطرف هناك.

وأبرز الفيلم، عن أهمية مدينة روما لتنيظم الإخوان الإرهابى، إذ أشار إلى الأحلام التى روادت مفتى الإرهاب يوسف القرضاوى بغزو روما ـ على حد وصفه ـ، لإعادة ما يسمى بأحلام الخلافة، وهو ما يفسر عدم ترك القرضاوى مناسبة واحدة إلا ودعا أتباعه بالتوحد من أجل غزو روما.

الفيلم الوثائقى مستوحى عن كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، وأفاد المهندس حسام صالح، أن الفيلم الوثائقى "الفرنسى - البلجيكى" المشترك يستند إلى آلاف الوثائق السرية، التى تتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين فى العديد من الدول الأوروبية.

وأضاف حسام صالح، أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى يدعم عرض الأفلام الوثائقية المتميزة سواء المنتجة فى مصر أو الحصول على الحقوق لأفلام عالمية، لعرضها على شاشات المجموعة بهدف توعية الرأى العام وتقديم أحدث الموضوعات للمشاهد.