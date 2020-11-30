شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين استراليا والصين بسبب صورة على تويتر والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت الصورة المعدلة رقميا ، التي نشرها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهاو ليجان اليوم الاثنين، جنديا يذبح طفلا أفغانيا ورأسه ملفوف بعلم استراليا.
وكتب أسفلها " أشعر بالصدمة إزاء عمليات قتل المدنيين والسجناء الأفغان على يد الجنود الاستراليين".
وقال" ندين بشدة مثل هذه الأعمال، ونطالب بمحاسبتهم".
وتتعلق التصريحات بتقرير نٌشر مطلع هذا الشهر يدين جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الخاصة الاسترالية في أفغانستان خلال الفترة من 2005 حتى .2016
وخلص التحقيق، الذي استمر أربعة أعوام، إلى وجود"معلومات موثوق بها" تدعم ما يتردد عن أن القوات الاسترالية قتلت بصورة غير قانونية 39 مدنيا وسجينا.
وقال موريسون للصحفيين اليوم" يجب أن تخجل الحكومة الصينية من هذه التغريدة".
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