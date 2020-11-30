أصحاب مولدات أهلية يقطعون شارعاً رئيسياً وسط كربلاء (صور)

نظم عدد من أصحاب المولدات الأهلية في كربلاء، الاثنين، وقفة احتجاجية رفضاً للضرائب الحكومية المفروضة عليهم، فيما أقدموا على قطع شارع رئيسي وسط المحافظة. يتبع...

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