شكرا لقرائتكم خبر عن 11169 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- رويترز أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا بواقع 11169 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و53869. وأوضح الإحصاء تسجيل 125 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 16248. وكان المعهد أعلن، الأحد، تسجيل 14611 حالة إصابة و158 وفاة.

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