مراهق يزعم أنه ابن لمارادونا من نادلة أحبها اللاعب الراحل ويطالب بفحص الحمض النووي

ادعى مراهق أنه ابن النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا من حبيبته السابقة، وطالب عقب دفنه بساعات باستخراج جسد مارادونا للحصول على عينة من الحمض النووي لإثبات ما يدعيه، مستعيناً في ذلك بمحامٍ يدعم مزاعم المراهق.

تطور مفاجئ: وطلب سانتياغو لارا، البالغ من العمر 19 عاماً، من محاميه التقدم بالطلب إلى محكمة الأسرة في لا بلاتا، مسقط رأس سانتياغو، بعد أقل من 24 ساعة من دفن نجم المنتخب الأرجنتيني وفريق نابولي الإيطالي، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Daily Mail البريطانية.

تطورت الأحداث بين عشية وضحاها، إذ ظهر المحامي ليبث طلب سانتياغو على الهواء على التلفزيون الأرجنتيني، في أعقاب معركة طويلة بدأها سانتياغو منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره ليعرف هوية والده الحقيقي.

كانت تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها سانتياغو عن الادعاءات منذ أربع سنوات، وخاض المراهق محاولاتٍ عدة للوصول إلى تسوية ودية مع الفريق القانوني لمارادونا، وباءت جميعها بالفشل.

بحسب الصيحفة فإن والدة المراهق، النادلة ناتاليا غارات، ماتت عن عمر 23 عاماً، بعد علاقة مزعومة استمرت سبع سنوات بصورةٍ مُتقطِّعة مع دييغو، الذي أنجب رسمياً خمسة أطفال، من بينهم اثنان استغرق سنوات ليعترف بهما.

ربّى مارسيلو لارا، عشيق ناتاليا، سانتياغو باعتباره ابنه، بعد أنا ماتت والدته وهو في الثالثة من عمره، وقبل وفاتها أخبرت مجموعة من المحامين أنه ابن مارادونا.