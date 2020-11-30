مغردون على تويتر: هنيئا لجائزة نوبل محمد بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ خاص

قال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، أحق شخصيات العالم بالحصول على جائزة نوبل للسلام هذا العام، نظير ما قدمه ويقدمه من جهود لصناعة السلام والاستقرار في المنطقة.



وتحت هشتاج #عين_نوبل_على_محمد المئات من المدونين آلاف التغريدات حول الجائزة وبن زايد.

وكتب مغرد يدعى "اليعربي": من يعرف إنجازات الشيخ محمد بن زايد و ما عمله للأمه العربيه، يجب عليه أن يقول أن جائزة نوبل للسلام و نوبل بنفسه يتشرفون بحصول الشيخ محمد بن زايد على الجائزة.

وقال مدون يدعى "سلطان السماحي": الله يطول بعمر رئيس الدولة الشيخ خليفه وإخوانه حكام الإمارات ويسدد خطاهم ويحفظهم وربنا يوفق ويرعى الشيخ محمد بن زايد على كل ما يقدمه من أجل الوطن والعالم بأسره وبإذن يتوج بجهوده ليسود العالم السلام من أجل البشرية ويستحق جائزة نوبل للسلام.

وأضاف: عين نوبل على محمد بن زايد وعيون العالم تستمد منه الأمل بأن هذا العالم لازال بخير وأن العطاء الإنساني نبع ينبعث بين أيادي الخيريين