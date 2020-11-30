إشادات وثناء بالشيخ محمد بن زايد صانع السلام 

عكست إشادات وثناء وفد رؤساء وأعضاء برلمانات إقليمية ودولية خلال زيارتهم،، لدولة الإمارات العربية المتحدة، مدى اعتزازهم وفخرهم بلقاء قائد مسيرة النهضة والمحبة والتسامح، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

رؤساء وأعضاء البرلمانات أعربوا عن سعادتهم بزيارة دولة الإمارات، مشيدين بجهود الدولة في نشر التسامح والاعتدال والوسطية في العالم ودورها في دعم التنمية لمصلحة الشعوب على الساحتين الإقليمية والدولية، بصرف النظر عن عرقها أو دينها أو ثقافتها.

وأثنى الوفد على تجربة التنمية الرائدة في الإمارات وخططها للاهتمام بالشباب والتعليم، وتمكين المرأة، إضافة إلى طموحاتها الكبرى للخمسين عاماً المقبلة، مؤكدين أن الإمارات تمثل قدوة لكل الشعوب الراغبة في التقدم والتطور.

تلك الإشادات ليست بجديدة على الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فالرجل لديه تاريخ طويل من المواقف الإنسانية، والجهود التي استلهمها من القائد المؤسس -المغفور له بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتخطى أثرها ومنافعها حدود الإمارات.