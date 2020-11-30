تقرير طبي: لا يوجد كسر واضح بقدم بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): أصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالتواء في كاحل قدمه اليمنى أثناء لعبه مع كلبه. وجاء في بيان للطبيب كيفين أوكونور أن "الأشعة السينية الأولية بدت مطمئنة من أنه لا يوجد كسر واضح". وأضاف الطبيب " أنه سيجري تصوير إضافي بالأشعة المقطعية للحصول على صورة أكثر تفصيلاً".

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