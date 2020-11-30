المعارضة التركية تشن على أردوغان هجوماً عنيفاً

الإثنين 30 نوفمبر 2020

انتقدت المعارضة التركية، توقيع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10% من أسهم بورصة إسطنبول لصالح قطر، وعلق المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، مؤسس حركة "الوطن في ألف يوم"، محرم إنجة، قائلاً: "ماذا يوجد في قطر، هل وجدنا منجماً في قطر؟"، وفقاً لما نقله موقع "تركيا الآن".



وأضاف إنجه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "قلنا قبل سنوات، ماذا يوجد في قطر، هل وجدنا معدناً هناك؟، ما شأننا بقطر، لقد أضافت قصراً طائراً إلى أسطول الطائرات الرئاسية، واستحوذت على مصنع باليت للدبابات وعدد من البنوك والموانئ، ومراكز التسوق، واستحوذت الآن على 10% من بورصة اسطنبول".

وكانت تقارير اقتصادية في تركيا كشفت عن استحواذ تميم بن حمد آل ثاني، على حصة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) في بورصة إسطنبول، لإنقاذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد أن باع البنك الأوروبي حصته التي تقدر بـ10% من قيمة البورصة إلى صندوق الثروة السيادي التركي