النيجر تعتزم مضاعفة أعداد الجيش لمواجهة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى النيجر إلى مضاعفة عدد عناصر الجيش الذي يُقاتل تنظيمات إرهابية منذ سنوات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال وزير الدفاع النيجري، إيسوفو كاتامبي، أمام البرلمان في نيامي، إنّ جيش النيجر الذي يُقاتل الجماعات الإرهابية منذ سنوات يجب أن يرتفع عدده من 25 ألف عنصر في الوقت الحالي إلى "خمسين ألفًا على الأقلّ" خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف كاتامبي، خلال جلسة مخصّصة لتبنّي قانون يهدف إلى تحسين ظروف معيشة القوات المسلّحة وعملها، أنّ "الجيش يتطلّب على الأقلّ 50 إلى 100 أو 150 ألف عنصر، ونحن لدينا 25 ألفًا فقط، لذلك أخذ رئيس الجمهوريّة تعهّداً بأنّه في غضون خمس سنوات يجب أن نُضاعف هذا الرقم. يجب أن يكون لدينا 50 ألف عنصر على الأقلّ في هذا الجيش".

وأوضح أنّ "قرار زيادة عديد الجيش إلى خمسين ألفًا يدخل في إطار الحرب على الإرهاب، وهو كفاح طويل الأمد".

وأكّد أنّ "الترتيبات جارية لتحقيق هذا الهدف"، مشيرًا في هذا السياق إلى "مضاعفة عدد مراكز التدريب" العسكري في مناطق البلاد لتدريب المجنّدين الجدد، وإلى "زيادة عدد" المشرفين العسكريين و"إنشاء مدارس تدريب" للضباط وضباط الصف. كما ستُفتتح مدرسة للأركان في يناير/كانون الثاني 2021.

وتقع النيجر في منطقة الساحل الشاسعة حيث تنشط تنظيمات إرهابية بينها أبرزها "بوكوحرام" تنفّذ عمليات أودت بالآلاف ودفعت مئات الآلاف إلى الفرار من منازلهم.